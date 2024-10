Nvidia – Cisco – neues Startup

CoreWeave mit Sitz in Roseland, N.J., zählt bereits den KI-Riesen Nvidia Corp. Magnetar Capital, Coatue Management, Jane Street und Fidelity als Investoren. Der Cloud-Computing-Anbieter war dem Bericht zufolge ein früher Anwender von Nvidias Grafikchips für Rechenzentren. Das Unternehmen baut Rechenzentren aus, die auf Nvidias Chips basieren, um KI-bezogene Berechnungen anzubieten will sicherstellen, dass seine Technologie beim schnellen Ausbau von Rechenzentren eine Rolle spielt. Der Anbieter von Netzwerkausrüstungen ist zuversichtlich, dass die daraus resultierende Zunahme des Datenverkehrs die Nachfrage nach seinen Produkten steigern wird.

Cisco steht kurz davor, in das Startup-Unternehmen CoreWeave für künstliche Intelligenz zu investieren. Der Wert des Unternehmens wird auf 23 Milliarden Dollar geschätzt, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wie Bloomberg im vergangenen Monat separat berichtete, hat CoreWeave eine Sekundärtransaktion diskutiert, die es den bestehenden Aktionären, einschließlich der Mitarbeiter, ermöglichen würde, 400 bis 500 Millionen Dollar ihrer Anteile anzubieten. Diese Transaktion stehe kurz vor dem Abschluss, so die Personen.

