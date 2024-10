Dax lässt nach - US-Präsidentschaftswahl gerät in den Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.378 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An den Börsen rückt das Thema der US-Präsidentschaftswahl zunehmend in den Fokus. "In den Wettbüros bildet sich derzeit ein klarer Favorit heraus. Die implizierte Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg der Republikaner ist mittlerweile in Richtung 60 Prozent geklettert", erläuterte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. "Sogar ein geeinter, republikanischer Kongress scheint möglich. Die Börse bevorzugt allerdings eher einen gespaltenen Machtapparat", so Oldenburger.





