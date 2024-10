Arm Holdings - Aktie im Rampenlicht - 23.10.2024

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Arm Holdings mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,38 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,74 % musste die Arm Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,40 % geändert.

Schon seit 2021 haben sich ARM und Qualcomm in den Haaren. Auslöser war die Übernahme von Nuvia durch Qualcomm. Jetzt droht der Streit zu eskalieren. ARM plant Qualcomm die Lizenzvereinbarung zu kündigen.

Die Unsicherheit vor den anstehenden US-Wahlen und wieder höhere Renditen am Anleihemarkt haben den New Yorker Aktienmarkt erneut belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Mittwoch im frühen Handel um 0,57 Prozent auf 42.681,15 Punkte. …

Durch einen Streit zwischen dem Halbleiterkonzern Qualcomm und dem britischen Chipdesigner Arm drohen heftige Turbulenzen in dem Milliarden-Markt. Mit Architekturen von Arm laufen die Chips verschiedener Anbieter, die in praktisch allen Smartphones …