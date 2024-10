"Helm und Gurt fürs Geld"

Zum Weltspartag erklärt die FMA in der Reihe "Reden wir über Geld" die österreichische Einlagensicherung für Bankkonten

Wien (APA-ots) - Wenn eine Bank in finanzielle Turbulenzen gerät, schützt die

Einlagensicherung die Kontoinhaber:innen. Anlässlich des Weltspartags am 31. Oktober erklärt die FMA-Reihe für Verbraucher:innen "Reden wir über Geld", wie dieser Schutzmechanismus funktioniert. Alle Banken im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind verpflichtet, Mitglied eines Einlagensicherungssystems zu sein. In dieses müssen sie regelmäßig einzahlen, damit das System für den Sicherungsfall gerüstet ist.