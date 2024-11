Kontron fährt im operativen Geschäft Rekordgewinn ein

JohannesWild schrieb 04.11.24, 19:19

Hallo, Übermorgen kommen die Q3-Zahlen von Kontron



Ich wurde nach meiner Einschätzung gefragt die ich hier gerne teile.

Hannes Niederhauser hat ja in den Interviews schon durchblicken lassen, dass Q3 keine negative Überraschung ist.

Das Book To Bill sollte auch in Q3 wieder über 1 sein, was für weiteres Umsatzwachstum führen sollte (höherer Auftragseingang als Umsatz)

Nachdem im Q2 Katek schon voll konsolidiert war, dürfte der Umsatz ggü. Q2 nur geringfügig gewachsen sein.



Ein Umsatztreiber der in Q3 dazu kommt ist die Wallboxenproduktion die in Q3 angelaufen ist.

Andererseits steuert Kontron niedrigmargiges EMS-Geschäft mit geringem Mehrwert ab.

Die Gross Profit und EBITDA-Marge sollten ggü. Q2 gestiegen sein.



Im Ergebnis dürfte Q3 noch ein Stück weit besser als Q2 gewesen sein. (Bisher Nettoergebnis Q1 16,3 Mio. € Q2: 20,3 Mio. €)

Q4 muss dann noch eine recht große Lücke schließen um die Jahresziele zu erreichen. (Wenn in Q3 bspw. 22 Mio. € Ergebnis erzielt werden, dann müssten in Q4 rund 37 Mio. € erzielt werden um auf 95 Mio. € Ergebnis zu kommen bzw. adjusted 100 Mio. €)

Ob das Jahresziel exakt erreicht wird ist unklar, aber Q4 dürfte mit Abstand das stärkste Quartal werden. Da

- In Q4 der Umsatz saisonal bedingt besonders hoch sein wird.

- Der getätigte Personalabbau erst mit Verzögerungen (Kündigungsfristen) ab Q4 sich voll in den Kosten bemerkbar macht.

- Auch die Umstellung der Finanzierungsbedingungen ab Q4 voll greift.

- Die Wallboxen-Produktion weiter hochläuft...



Gibt es weitere, evtl. andere Schätzungen?



Soweit meine Schätzung. Natürlich ohne Gewähr. Das ist keine Anlageberatung.



Gruß,



Johannes