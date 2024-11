Kursgewinne zum Wochenstart

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Montag nach seinem etwas schwächeren Wochenausklang mit Gewinnen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,41 Prozent höher auf 19.294 Punkten. Damit dürfte er die runde Marke von 19.000 Punkten weiter auf Distanz halten, der er sich in der Vorwoche nach der US-Wahl zeitweise noch genähert hatte. Es sei schon erstaunlich, wie ruhig die Anleger in der aktuellen Marktphase reagierten, konstatierte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Offensichtlich überwiegt an den Börsen aktuell die Hoffnung auf eine unmittelbare bevorstehende Jahresend- beziehungsweise Weihnachtsrally."

USA: - STARKE WOCHE NACH TRUMP-SIEG - Die Rekordjagd am US-Aktienmarkt nach dem klaren Wahlsieg von Donald Trump hat auch am Freitag kaum Ermüdungserscheinungen erkennen lassen. Seit dem Sieg des Republikaners bei der Präsidentschaftswahl waren die Indizes von Rekord zu Rekord geeilt, so auch am letzten Handelstag einer turbulenten und ereignisreichen Woche. Der Leitindex Dow Jones Industrial ließ zudem die Marke von 44.000 Punkten hinter sich, was ihm bislang noch nicht gelungen war. Der Dow legte um 0,59 Prozent auf 43.988,99 Zähler zu.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind überwiegend mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Die freundliche Stimmung an den Märkten in den USA sorgte nicht für Rückenwind. Am Markt überwog am Montag eher die Enttäuschung über die Konjunkturmaßnahmen in China. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 1,8 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten im späten Handel um 0,3 Prozent zulegte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 0,1 Prozent ein.

^

DAX 19215,48 -0,76%

XDAX 19247,56 -0,90%

EuroSTOXX 50 4802,76 -1,01%

Stoxx50 4287,00 -0,75%



DJIA 43988,99 0,59%

S&P 500 5995,54 0,38%

NASDAQ 100 21117,18 0,07%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,10 -0,15%°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0716 -0,01%

USD/Yen 153,49 0,64%

Euro/Yen 164,48 0,62%°



ROHÖL:



^

Brent 73,77 -0,10 USD WTI 70,20 -0,18 USD°

