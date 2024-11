Nicht funktionierender Staat ist Gefahr für Demokratie

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, den deutschen Staat durch eine grundlegende Reform schnell handlungsfähiger zu machen, um Schaden von der Demokratie abzuwenden. Der Staat liefere und leiste heute nicht das, was von ihm erwartet werde, warnte Steinmeier bei der Auftaktveranstaltung der "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" im Schloss Bellevue.

"Wenn die freiheitliche Demokratie heute auch in unserem Land wieder angefochten wird, dann hat das jedenfalls auch damit zu tun, dass Menschen unzufrieden mit dem Zustand und der Leistungsfähigkeit ihres Staates sind." Das Vertrauen in die Problemlösungskraft, in die Entscheidungsfähigkeit, und deshalb in die Nützlichkeit der freiheitlichen Demokratie, ihrer Institutionen und Repräsentanten erodiere in Teilen der Gesellschaft.