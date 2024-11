Erste Kabinettssitzung nach dem Ampel-Bruch

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeskabinett kommt am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung nach dem Bruch der Ampel-Koalition zusammen. Nach dem Ausscheiden der FDP gehören nur noch Ministerinnen und Minister von SPD und Grünen sowie der parteilose Verkehrsminister Volker Wissing zur Runde um Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Inhaltlich befasst sich das Kabinett unter anderem mit dem Regierungsbericht zur Entwicklung ländlicher Räume, der alle vier Jahre erstellt wird. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will einen Entwurf einbringen, mit dem Lachgas als Partydroge - beliebt besonders bei jungen Leuten - rasch verboten werden könnte.

An der vorherigen Kabinettssitzung am vergangenen Mittwoch hatte am Vormittag noch die damalige Ampel-Ministerriege teilgenommen - später am Abend zerbrach dann die Koalition./sam/DP/ngu