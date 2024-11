Eil +++ Wirtschaftsweise senken Wachstumsprognose

Huta schrieb heute 07:50

Für mich ist entscheidend, dass die Zahlen stimmen und RWE auf dem richtigen Weg zu sein scheint und das Geschäftsmodell funktioniert. Auch die Tatsache, dass man zur Not eben auch kurzfristig reagiert und Projekte verschiebt, wenn die Bedingungen aktuell nicht stimmen (zwar wurde das immer so kommuniziert aber nun noch einmal bestätigt), finde ich positiv.

Mindestens langfristig wird sich das auch positiv auf den Kurs bemerkbar machen. Was kurzfristig passiert, hängt, wie Du ja schon geschrieben hast, einfach von zu vielen Unwägbarkeiten ab und deshalb finde ich das für die Bewertung des Unternehmens an sich unintetessant.