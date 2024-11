Knaus-Tabbert-Kurs sackt ab - Produktionsstopp in zwei Werken

Zwei Meldungen, die mal wieder über das Stock3-Terminal kamen und daher nicht verlinkbar sind:H&A senkt das Kursziel von 20 auf 16 Eur (Meldung von gestern)Jefferies senkt das Kursziel von 26 auf 20 Eur (Meldung von vorgestern)Auf der entsprechenden Seite vom MarketScreener ist das niedrigste Kursziel der Analysten auch mit 16 Eur angegeben. Somit ist die erneute Senkung meiner Lieblings-"Analysten" plausibel. ... Und eigentlich auch zu erwarten, da sie es sich offensichtlich nicht nehmen lassen wollen, mit aller Gewalt das mit Abstand niedrigste Kursziel ausgeben zu wollenDie Info zur Änderung von Jefferies ist auf MarketScreener sogar verfügbar:https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/KNAUS-TABBERT-AG-112756470/news/Jefferies-senkt-Knaus-Tabbert-auf-Hold-Ziel-mehr-als-halbiert-48175827/Ich habe nach den Zahlen meine viel zu große Position komplett abgebaut und die schmerzlichen Verluste akzeptiert.Ich glaube weiterhin, dass der Camping-Boom grundsätzlich ungebrochen ist. Aktuell kommen aber einige Faktoren zusammen, die die Situation anspannen:- Zu viele Händler sind auf den Corona-Hype-Zug aufgesprungen und haben nun die Höfe voll (das Angebot an Fahrzeugen ist wieder hoch)- Die Händler müssen die Höfe wieder leerer machen, damit die Finanzierungskosten sinken- Ein paar der Corona-Neulinge steigen nun wieder aus, weil sie mehr für das Gebrauchtfahrzeug bekommen, als sie für das Neufahrzeug bezahlt haben- Wie üblich sind auch ein paar Camper dabei, die einfach die Lust verlieren-> Somit ist die Angebotsseite wieder gut gefüllt- Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist angespannt wie noch nie. Viele Arbeitsplätze werden abgebaut, oder sind gefährdet- Auch die Leute mit ausreichend Geld überlegen sich, ob sie nicht doch lieber Reserven für schlechte Zeiten halten sollten- Da die hohen Preise langsam wieder zu sinken beginnen, spekulieren einige sicherlich auch darauf, bei einem späteren Kauf noch bessere Preise zu bekommen- Die Konsumlaune ist allgemein sehr schlecht ... wobei der Reisesektor noch relativ gut dasteht- Die Diskussion um das Verbrenner-Aus dürfte auch einen deutlichen Beitrag zur Nachfrageschwäche haben-> Die Nachfrageseite ist deutlich unter DruckIch bin grundsätzlich davon überzeugt, dass sich diese Situation mit wieder anlaufender Wirtschaft auch wieder bessert. Schwachpunkt hierbei ist allerdings weiterhin die Verbrenner-Problematik. Und die große Frage ist, WANN die Wirtschaft wieder in Schwung kommt.Mit dieser zumindest für eine Weile angespannten Lage hat mir der Passus über die Kredite in den letzten Zahlen so gar nicht gefallen. Nach aktueller Lage können die Banken ihre Kredite jederzeit zurückfordern, was dann wohl das Aus für KT bedeuten würde. Also Insolvenz, StaRUG und somit Entwertung der Aktie.Ich sehe durchaus gute Chancen auf der langen Sicht. Aber die Risiken auf kurzer Sicht sind mir persönlich dann doch zu hoch.Ich werde die Aktie sicherlich auf der Watchliste behalten. Und wenn sich (zwischenzeitliche) Stimmungsaufhellungen ergeben, werde ich sicherlich auch wieder in einem Aufwärtstrend ein Stück weit mitgehen. Aber für ein langfristiges Investment ist es mir im Moment zu riskantNur um das klar zu stellen: ich bin Meister im Treffen von Hoch- und Tiefstpunkten von Aktienkursen. Entgegen der oft gelesenen, anders lautenden Aussage ist das für mich fast kein Problem. ... Mein Problem liegt eher darin, an den jeweiligen Extrempunkten die richtige Aktion zu starten. Ich kaufe immer oben und verkaufe dann unten. Insofern könnte der Kurs von KT nun also auch wieder deutlich gen Norden laufen 😜