Iqony-Großbatterie soll Ökostrom für die Bahn speichern

DUISBURG/ESSEN (dpa-AFX) - Der am Kraftwerksstandort Duisburg-Walsum geplante Batterie-Großspeicher des Energieunternehmens Iqony wird in seinen ersten fünf Jahren vor allem Ökostrom für die Deutsche Bahn bereitstellen. Auf einen entsprechenden Vertrag haben sich Iqony und die DB Energie geeinigt, wie Iqony in Essen mitteilte.

Der Speicher mit einer Leistung von 50 Megawatt soll 2026 in Betrieb gehen. Die Bahn wird davon 35 Megawatt nutzen. Die übrigen 15 Megawatt will Iqony selbst bewirtschaften etwa durch die Zwischenspeicherung von eigenem Ökostrom. Wie viel der Großspeicher kosten wird, teilte Iqony nicht mit.