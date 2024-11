Berichte suggerieren Bewegung zwischen USA und dem Iran

NEW YORK (dpa-AFX) - Zwei US-Medienberichte deuten auf mögliche Bewegung im Verhältnis zwischen den USA und dem mit Washington verfeindeten Iran hin. Für Aufsehen sorgte ein Artikel in der "New York Times", wonach Tech-Milliardär Elon Musk, ein enger Berater des designierten Präsidenten Donald Trump, in New York den iranischen UN-Botschafter Amir Saeid Iravani getroffen habe.

Es sei eine Diskussion darüber gewesen, "wie die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten abgebaut werden könnten", hieß es unter Berufung auf iranische Beamte. Das Gespräch habe über eine Stunde gedauert und wurde demnach als gutes Zeichen gewertet. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Trump wird Ende Januar als nächster Präsident vereidigt.