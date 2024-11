Französische Bauern protestieren gegen Mercosur-Abkommen

PARIS (dpa-AFX) - Mit Traktorkolonnen haben französische Bauern gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur demonstriert. "Wir sind gegen den Abschluss eines unausgewogenen Abkommens, das imstande ist, einen Teil der französischen Landwirtschaft zu zerstören", sagte Arnaud Rousseau, Chef der Landwirtschaftsgewerkschaft FNSEA, der Zeitung "La Tribune Dimanche". Das Abkommen müsse grundlegend geändert werden. Es respektiere das Pariser Klimaabkommen und gleiche Produktionsbedingungen nicht.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist derzeit auf einer mehrtägigen Reise in Lateinamerika. Nach einem Gespräch mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei sagte Macron, er habe klargemacht, dass Frankreich das Abkommen in seiner jetzigen Form nicht unterschreiben werde. Macron gehört in der EU zu den schärfsten Kritikern des umstrittenen Vertrags.