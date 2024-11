Porsche, BASF, Siemens – Trump zettelt Handelskrieg an  

Ist es immer noch Gepolter oder schon Ernst? Der designierte US-Präsident Donald Trump kündigt als seine ersten Anordnungen Zölle auf Waren gegen seine Nachbarn Mexiko und Kanada an. 25 Prozent gegen illegalen Drogen- und Menschenschmuggel über die Grenze. Auch China bekommt für den vermeintlichen Drogenexport in die USA sein Fett weg und soll ab 20. Januar zehn Prozent zusätzlich auf alle in die USA eingeführten Waren zahlen. Die Reaktion kam prompt, Peking warnte davor, dass es am Ende nur Verlierer in einem Handelskrieg geben werde.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Das stimmt für die Börse in jedem Fall, weshalb die Anleger nun langsam, aber sicher realisieren, dass sie mit jedem Tag Trump im Weißen Haus mit solchen Ankündigungen und Maßnahmen rechnen müssen, was die weitere wirtschaftliche Zukunft mehr als unsicher macht. Noch kommt der europäische Kontinent in diesen Ankündigungen zwar nicht vor, aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann sich der Republikaner unter anderem mit den deutschen Autobauern anlegt. Die Investoren spüren nur drei Wochen später die Kehrseite des Jubels nach seiner Wiederwahl.

So dürfte es auch für den Deutschen Aktienindex schwer werden, seinen Weg in Richtung Allzeithoch fortzusetzen. Zwei sehr starke Börsenjahre liegen hinter uns und schreien in dieser Gemengelage förmlich nach Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung. Erst einmal beobachten, was noch kommt, könnte deshalb die Devise für die kommenden Monate lauten. Zwar könnten mit dem Blick auf die daniederliegenden Aktien von Volkswagen & Co. die Verlierer von gestern die Gewinner von morgen sein, aber dafür muss nach den jüngsten Ankündigungen Trumps wohl schon ein Wunder geschehen.