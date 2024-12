In diesem aktuellen Interview spricht Goldinvest.de-Medienpartner Arne Lutsch (@BatteryCommodity), mit Managing Director Andrew Spinks über die spannenden Entwicklungen der letzten Monate bei EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR). Dazu gehört auch die anstehende Bewilligung eines Kredits in Höhe von 105 Millionen Dollar durch die KFW IPEX-Bank, der die Finanzierung und den Bau des Graphitprojekts in Tansania vorantreiben soll.





Mit 82 % der Reserven nun in der Kategorie nachgewiesenen und einem Minenkonzept, das eine Produktion von 300.000 Tonnen pro Jahr ermöglicht, ist EcoGraf auf dem besten Weg, ein wichtiger Akteur in der nachhaltigen Graphitlieferkette zu werden. Weitere Höhepunkte sind die Zusammenarbeit mit BASF beim Anodenrecycling und Pläne für vertikal integrierte Betriebe in Tansania, Europa und den USA. Trotz der Herausforderungen des Marktes konzentriert sich EcoGraf weiterhin darauf, innovative, Flusssäure freie Graphitreinigung zu liefern und vom wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriematerialien zu profitieren.

Hier geht es zum Video:

EcoGrafs $105M Boost für ein nachhaltiges Graphitangebot!

Weitere Informationen zu Ecograf auf Deutsch: https://goldinvest.de/ecograf-ltd/



