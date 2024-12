Proteste von Umweltschützern zu Beginn einer Gas-Konferenz

(Neu: Aktionen der Demonstranten)



BERLIN (dpa-AFX) - Mit Protesten von Umweltschützern hat eine internationale Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas in Berlin begonnen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace projizierte am frühen Montagmorgen den Schriftzug "Sauberes Gas ist eine dreckige Lüge" auf die Fassade des Hotels Adlon am Brandenburger Tor, in dem die Konferenz bis Donnerstag stattfindet.

Am Vormittag versuchten Mitglieder der Gruppe Letzte Generation sich auf die Straße am Hotel zu setzen, wurden aber von Polizisten abgedrängt und auf den Gehweg getragen. Polizisten hinderten Demonstranten auch daran, über Absperrgitter zu klettern. Andere Demonstranten der Letzten Generation posierten vor dem Hotel Adlon im Rahmen einer Performance an einem Tisch mit Falschgeld als Lobbyisten.