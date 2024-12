Chinesische Börsen fest - Nissan mit Kurssprung

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen hat sich die uneinheitliche Entwicklung am Mittwoch fortgesetzt. Gewinnen an den chinesischen Märkten stand eine verhaltene Tendenz in Japan und Australien entgegen.

Für Schlagzeilen sorgte eine Meldung zum Autosektor. Die japanischen Autobauer Nissan und Honda streben einem Pressebericht zufolge wegen des harten Wettbewerbs bei Elektroautos einen Zusammenschluss an. Die beiden Konzerne wollten in Verhandlungen über einen solchen Schritt einsteigen, hatte die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am unter Berufung auf eigene Informationen berichtet. Honda und Nissan spielten eine Holdingstruktur durch, die auch den Anbieter Mitsubishi einbeziehe, bei dem Nissan der größte Aktionär ist. Schon bald solle eine Absichtserklärung unterzeichnet werden. Aktien von Nissan reagierten mit einem Kurssprung von über 23 Prozent, während Honda leicht nachgaben.