Etwas schwächer vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 134,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,24 Prozent.

Die Inflation in der Eurozone hatte im November laut einer zweiten Schätzung zwar den zweiten Monat in Folge zugelegt. Der Anstieg der Rate von 2,0 Prozent im Vormonat auf 2,2 Prozent fiel jedoch weniger stark aus als erwartet. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg auf 2,3 Prozent ermittelt worden. Die Daten bewegten den Anleihemarkt jedoch kaum.