Über 1000% nur mit BITCOIN möglich?

Seit 2020 hat der Bitcoin zwei große Rallye-Schübe erfahren. Zunächst schoss die beliebte Kryptowährung auf knapp 65.000$ rauf (von ca. 8000$). Es folgte ein Draw Down auf knapp 17.000$, um anschließend die 100.000$-Marke ins Visier zu nehmen. Beeindruckende Zahlen und aufrichtige Glückwünsche an jeden, der hier investiert war und Geld verdiente.

Eben weil mit Kryptowährungen solche Gewinne möglich waren, werden gerade jetzt auch extrem viele Börsianer auf diese Assetklasse aufmerksam. Was dabei die wenig erfahrenen Trader nicht verstehen, möchte ich mit 26 Jahren hauptberuflicher Handelserfahrung schnell und einfach auf den Punkt bringen.

1. Der Bitcoin wird größer und schwerer! Je mehr Volumen in einen Markt geht, desto effizienter treffen sich Angebot und Nachfrage. Auf Deutsch: desto geringer werden die Schwankungen. Die Volatilität wird sich also absehbar in der Zukunft zurückbilden. Das ist der normale Gang der Dinge, wie man ihn bei ALLEN Assets auch in der Vergangenheit erlebte. Bedeutet: die schnellen Verzehnfachungen sind nicht mehr möglich

2. Es braucht viel mehr Kapital, um den Bitcoin zu handeln! Als der Bitcoin 2020 noch unterhalb von 10.000$ rangierte, konnten selbst kleine Konten (ob das vernünftig war von der Gewichtung her, lassen wir an dieser Stelle außer Acht) sich einen ganzen Bitcoin leisten. Das bedeutete auch beim anschließenden Anstieg volle Partizipation. Nun bezahlt man für einen Bitcoin aktuell 101.000$. Die gleiche Kontogröße von zirka 10.000$ würde also gerade einmal einen Zehntel Bitcoin kaufen können. Dein Hebel wird also geringer - und das auf doppelte Weise!

Längst haben smarte Trader sich im Bewusstsein dessen nach Alternativen umgeschaut, mit denen sie Renditen von 500 bis 1000% und mehr erzielen können. 26 Jahre Handelserfahrung und die Zusammenarbeit mit über 4700 Tradern aus 26 Ländern lassen mich wissen: dauerhaft verlieren nahezu alle, die keine systematische, klar regelbasierte und fundiert ausgearbeitete Strategie haben, alle Gewinne wieder! Die Kunst ist es, sein Trading zu einem Großteil zu systematisieren. Das bedeutet: Strategien zu handeln, die eine erfolgreiche Historie über 5 und mehr Dekaden vorweisen können, und die starke fundamentale Effekte als Grundlage haben. Denn dann und nur dann funktioniert eine spezifische Vorgehensweise wieder und wieder. Viele Trading-Ansätze sind auf die jeweils aktuelle Marktphase optimiert und können somit nicht über mehr als 5-10 Jahre erfolgreich performen. Darum sind lange Historien einer Strategie wichtig.

Zudem muss unbedingt verstanden werden, dass es Ansätze gibt, die zwar stark performen, aber sehr viel von Deinem Kapital binden. Das beste Beispiel ist der Bitcoin selbst inzwischen. Du brauchst mindestens 101.000$ Kapital, um einen Bitcoin kaufen zu können. Ja, es gibt den Leverage-Handel, bei dem Du ein Vielfaches Deines Kontos handeln kannst, doch davor kann ich nur warnen. Es ist nichts anderes, als Handel auf Kredit! Ich selbst hatte anno 2000 für Aktien die gleiche Idee, um schneller voran kommen zu können. Glücklicherweise kam der Einbruch der Aktienmärkte dieser Unsinns-Idee zuvor. Sonst hätte es mich meine gesamte Existenz kosten können. Du musst unbedingt berücksichtigen, wie viel Kapital eine Strategie bindet und wieviel Ertrag sie Dir erbringt. Denn angenommen, Du kannst jetzt 1/10 Bitcoin kaufen und der Bitcoin verzehnfacht sich. Effektiv ist es dann so, als hätte er sich lediglich 100% nach oben bewegt.

500-2000% mit systematischem Handel

Will man den Gewinn in Relation zum Kapitaleinsatz sehen, so muss man auf die Kennziffer "Return Percent" achten. Sie gibt an, ein wievielfaches des benötigten Kapitals man an Gewinn erzielt. In der folgenden Grafik sind zwei Strategien (Mitte und Rechts), die Renditen von 1977% und 1139% in jeweils einem Rohstoff systematisch und stetig gewonnen haben. Toll dabei ist, dass man im gegensatz zum "HODL´n", nicht permanent sein Kapital bindet, sondern nur 4,5% der Zeit im Markt ist. Über 95% der Zeit ist Dein Kapital NICHT dem Marktrisiko ausgesetzt. Links am Bildrand zum Vergleich eine Strategie, die einen geringen prozentualen Gewinn auf den Einsatz erzielte. Hier benötigte man 15k Kapital, um 24.580$ Gewinn zu erzielen, bei der mittleren Strategie nur 4940$ Kapital für knapp 98.000$ Gewinn.

