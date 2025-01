Internationale Expertenjury kürt den Gewinner des Lionel-Gelber-Preises 2025

Neben der Jury-Vorsitzenden Janice Gross Stein werden die wiederkehrenden Juroren Francis J. Gavin (Washington) und Iain Martin (London) teilnehmen. Neu in der Jury für 2025 sind der ehemalige außenpolitische Chefberater der Downing Street John Bew (London) und die Expertin für internationale Sicherheit Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

"Ich bin stolz darauf, dass eine so versierte Jury mit vielfältigen Erfahrungen in internationalen Angelegenheiten über den Gewinner dieses angesehenen Preises entscheiden wird", sagt Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preises.

Der im Jahr 1989 zu Ehren des kanadischen Diplomaten und Autors Lionel Gelber ins Leben gerufene Lionel-Gelber-Preis ist ein Literaturpreis für das weltweit beste Sachbuch zu einem außenpolitischen Thema, das in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Der Autor des Siegerbuchs erhält 50.000 CAD. Der Preis wird jedes Jahr von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto vergeben.

Die Jury wird am 11. Februar 2025 eine Auswahlliste von fünf Büchern bekannt geben. Der Preis wird dem Gewinner im Rahmen der Lionel-Gelber-Preisverleihung und -Vorlesung am 24. April 2025 überreicht.

Über die Jury des Lionel-Gelber-Preises 2025

Janice Gross Stein, Jury-Vorsitzende (Toronto) ist die Belzberg-Professorin für Konfliktmanagement und Gründungsdirektorin der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität Toronto. Sie ist Fellow der Royal Society of Canada und Mitglied des Order of Canada und des Order of Ontario. Im Jahr 2001 war sie Massey Lecturer und Trudeau Fellow. Sie wurde vom Canada Council mit dem Molson-Preis für einen herausragenden Beitrag eines Sozialwissenschaftlers zur öffentlichen Debatte ausgezeichnet. Stein ist ausländisches Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und Senior Fellow des Kissinger Center an der SAIS der Johns Hopkins University. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschungsarbeit stehen Technologie und öffentliche Politik im Kontext des Wettstreits zwischen Großmächten.