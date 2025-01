Millionen Beitragszahlende entlasten

BERLIN (dpa-AFX) - Millionen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Deutschland könnten durch eine umfassende Steuerreform entlastet werden. Dafür sollten bestimmte Leistungen der Sozialversicherung vollständig über Steuereinnahmen finanziert werden, forderte der Sozialverband VdK in Berlin. Dadurch solle dem Problem ständig steigender Beiträgen entgegengewirkt werden, so der Verband. "Gesamtgesellschaftliche Aufgaben müssen von der gesamten Gesellschaft geschultert und getragen werden", sagte Verbandspräsidentin Verena Bentele.

Knapp fünf Wochen vor der vorgezogenen Bundestagswahl stellte der VdK seine Kostenanalyse vor. Demnach gehen die Beiträge immer mehr in die Höhe, weil zum Beispiel die Krankenkasse die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern und Ehepartnern mitbezahlt. Der VdK will, dass dafür künftig mehr Steuermittel fließen. Bereits heute kosteten die versicherungsfremden Leistungen die einzelnen Sozialversicherungszweige zusammen rund 71 Milliarden Euro mehr, als sie dafür vom Staat bekämen.