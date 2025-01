Commerzbank-Chefin lässt Unicredit-Chef abblitzen

smallvalueinvestor schrieb 18.01.25, 17:55

Kann man so sehen.

Man kann es aber auch anders sehen. Frau Orlopp erleichtert Herrn Orcel die Integration der Commerzbank. Die Braut wird noch hübscher gemacht.



Für mich ist eine Übernahme fast sicher. Nur wenn Frau Orlopp es schafft in kürzester zeit den Aktienkurs sehr stark zu steigern, würde es eine kleine Chance geben, daß die Übernahme abgesagt wird. Aber dann würde ich mich auch nicht darüber beschweren.



Meine Kritik: Lange Zeit hatte die Commerzbank Zeit ihren Wert zu steigern. Jetzt wo Herr Orcel kommt, wird hektisch gearbeitet. Leider zu spät.

Warnung an alle Unternehmen in DE.



VG



