Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

cebulonby schrieb 18.08.24, 08:15

Da Du aktiver Kunde bei SB+ bist ...

Wie siehst Du die dokumentäre Abwicklung durch Baader??



Ich halte sie für eine Katastrophe ... im Postfach sieht man an der Überschrift nicht , um welches Papier es sich handelt ..

Es gibt keine grobe Ordnung ... Abrechnungen und die leidigen Kosteninformationenen stehen durcheinander .. hier böte sich an, einen eigenen Reiter zu machen ..

Die Abrechnung selbst ist völlig unübersichtlich und geht über 2 Seiten... es gibt keine Sammelabrechnungen, sondern nur Einzelabrechnungen.



Die Verlustverrechnung wird auf einem separatem Papier im Konto verbucht, ohne dass man den Bezug zum Aktiengeschäft erkennen kann ... da muss man dann schon detektivisch unterwegs sein ...



Kontrolle ist daher schlecht ...

Unterstützung in der Übersichtlichkeit ist schlecht ...



Beim SB+ selbst in der App:

Man kann nicht aus dem Orderbuch wieder eine Aktie zurückkaufen ... geht nicht ... weil es hier keine Verbindung gibt ... also muss man die Order wieder aufbauen...

Man kann bei den Ordern keine eigenen Voreinstellungen machen ... selbst bei Optionsscheinen, die von einem Emittenten kommen, der kostenfrei anbietet, muss man den erst anwählen, obwohl es viel besser wäre, der wäre schon automatisch gesetzt ...

usw. usf. ....

Es braucht noch viel Arbeit, bis das in einer Form ist, wo man auch größere Volumina darüber handeln kann ..

denn das braucht Reporting und das ist aktuell noch in sehr weiter Ferne, dass Baader das so hinbekommt, dass man einen Hauch von Übersichtlichkeit und Stringenz erkennen kann.

Für einen Privatanleger, der nur gelegentlich handelt, ist das in Ordnung.

Die Übersichtlichkeit entsteht dann durch die schwachen Handelsaktivitäten, da man ohnehin seine Käufe und Verkäufe im Kopf hat und dann ggf. nur noch einer Bestätigung sucht ...



Wer mehr handelt ... ist hier verloren ... und mein Eindruck: Baader ist konzeptionslos unterwegs, ist überfordert und macht das, was sie schon vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben ... sie sehen offensichtlich nicht die Notwendigkeit, Dinge übersichtlich und in einer ansprechenden Form darzustellen....



Kolbinger und Soltau haben also noch viel Arbeit vor sich ... auch und gerade mit Ihrem Partner Baader ...