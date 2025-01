Ifo-Institut erwartet weiter sinkende Exporte

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zu Jahresbeginn wächst der Pessimismus in der deutschen Exportindustrie. Die monatlich vom Münchner Ifo-Institut bei den Unternehmen abgefragten Exporterwartungen haben sich in diesem Monat ein weiteres Mal verschlechtert. Der Indikator fiel von -6,1 Punkten im Dezember auf nunmehr -7,3 Punkte im Januar. Das ist der niedrigste Stand seit einem Jahr, die Erwartungen der Firmen sind seit Mai 2023 ununterbrochen negativ. "Der Jahresauftakt in der Exportwirtschaft fiel ernüchternd aus", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Gedrückt wird die Stimmung demnach durch die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zollerhöhungen.

Laut Ifo-Institut rechnet eine Mehrheit der Branchen mit sinkenden Umsätzen im Ausland, besonders düster ist die Stimmung in der Schlüsselbranche Autoindustrie. Steigende Ausfuhren erwarten demnach nur wenige Industriezweige, darunter die Möbelhersteller./cho/DP/stk