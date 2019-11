Auf der Kaufliste steht wieder einmal Wirecard ganz oben. Der Konzern tütet derzeit eine Kooperation nach der anderen ein. Mit YeePay hat Wirecard das größte Payment-Unternehmen der chinesischen Reisebranche als neuen Partner für weltweite Flugbuchungen gewonnen.

Bei den Verkäufen steht unter anderem Daimler im Fokus. Heute ist Kapitalmarkttag. Dabei stellte der neue Daimler-Chef Ola Källenius seine Sparpläne vor. Die kommen am Markt alledings nicht so gut an.