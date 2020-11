Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

2020 war WILD, doch 2021 wird VERRÜCKT! (Knappheit-Strategie) Heute eine exklusive Premiere: Erstmalig wird Chris Martenson in einem deutschsprachigen Kanal interviewt. Wir sprechen über die Notenbanken, den historischen Vertrauensverlust der Menschen in die Institutionen, the Great Reset, Öl, Gold, Aktienmärkte, Corona und vieles mehr.