Ein Minus von fast 11 Prozent stand nach Handelsschluss am Dienstag zu Buche. Damit summieren sich die Verluste der Redcare-Aktie seit Jahreanfang auf nunmehr 25 Prozent. Das Kursdebakel war auch Thema in der wO-Börsenlounge mit Markus Weingran: Hier nochmal reinschauen.

Spielverderber für die Redcare-Anleger war am Dienstag die Schweizer UBS, die die E-Apotheke mit einem Sell-Rating und einem Kursziel von 86 Euro in die Coverage aufgenommen hatte. Analyst Olivier Calvet sieht nur geringen Spielraum für eine Anhebung der Markterwartungen im deutschen verschreibungspflichtigen Medikamentenmarkt (Rx), da die Einführung des elektronischen Rezepts bereits in den aktuellen Aktienkursen berücksichtigt sei.