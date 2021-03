Ballard, Roblox, Apple, Facebook, Amazon, JD.com – Börsen-Show unbedingt einschalten!

Jürgen Schmitt über das aktuelle Börsengeschehen

Heute Abend ist es wieder soweit – die aktienlust-Börsenshow live aus dem Fuchsbau in Fulda. Dort werden wir mit unserem heutigen Gast Michael Mross darüber sprechen, ob wir an der Börse vor einem Crash stehen oder vor einer neuen Rally? Zuvor wirft Jürgen im heutigen Video aber schon mal vorab einen Blick auf die spannende Ausgangslage. Das Stimuluspaket ist da und schafft den US-Konsumenten nun erst einmal wieder etwas Luft in der Pandemie. Damit könnte das „Spiel-Casino Börse“ wieder geöffnet werden. Sollte der Nasdaq-100 nachhaltig über 13.000 Punkte steigen, geht es auch hier wieder in Richtung der Höchststände. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.

