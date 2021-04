Läuft es derzeit zu gut am Aktienmarkt? Die Deutsche Bank sieht Anzeichen für eine Abkühlung der aktuellen Rallye. w:o-Korrespondentin Sophie Schimansky berichtet aus New York.

Um sechs bis zehn Prozent könnten die Aktienmärkte in den kommenden drei Monaten nachgeben, glaubt die Deutsche Bank. Der Indikator, der die Experten so pessimistisch stimmt, ist der Index des fertigenden Gewerbes des Instituts für Supply Management. Dieser steht aktuell auf dem höchsten Stand seit 37 Jahren. "Für die Wirtschaft positiv, doch für den Aktienmarkt möglicherweise genau das Problem", so w:o-Korrespondentin Sophie Schimansky.

Video: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion