Offizielle Termine und Interviews hat der Tesla-Chef angeblich nicht geplant. Stattdessen will er sein Team auf den Produktionsstart des Model Y in Grünheide einschwören. Die endgültige Baugenehmigung steht noch aus.

Tesla-Aktionäre hatten in den vergangenen Monaten nicht viel zu lachen. Seit dem Allzeithoch Anfang das Jahres ist die Aktie mittlerweile ein Drittel abgerutscht. Für Aufsehen sorgte in dieser Woche der bekannte Investor Michael Burry.

Burry, der vor der Finanzkrise 2008 gegen den US-Immobilienmarkt gewettet und damit viel Geld verdient hatte, hat eine neue Wette abgeschlossen. Dieses Mal offenbar gegen Tesla. Mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar hat der Investor, dessen Geschichte in "The Big Short" verfilmt wurde, in Long Puts auf Tesla investiert. Damit wettet Burry auf fallende Kurse der Tesla-Aktie.

Video: Fabian Dittmann, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion