Deutsche wollen auswandern, haben dazu aber (wohl?) keinen Mut

Gerade verkündet der Mainstream mit Stolz, dass dank der Migration die Bevölkerung Deutschlands um 0,4 Millionen gestiegen ist. Über die Auswanderer wird dagegen geschwiegen. 55% der Deutschen möchten das Land in dem „wir gut und gerne leben“ verlassen. https://www.welt.de /vermischtes/article181832452/ Umfrage-Mehr-als-die-Haelfte-der-Deutschen-wuerde-gern-auswandern.html . Mit dieser Drohung können die Leistungsträger Berlin nicht beeindrucken, weil ihnen niemand glaubt. Der deutsche Michel redet viel und guckt lieber Good bye Deutschland (Vox), statt zu handeln. Die Risikobereitschaft ist ihm durch den jahrzehntelangen Wohlstand und die ständigen Erfolgsmärchen fremd geworden. Da hilft auch der sichere Rückfahrschein in den Schoss des Sozialstaats, wenn es schief gehen sollte.

Seit Jahren ein leistungsfeindlicher Migrationstrend

2016 wanderten 281 Tausend Deutsche „netto“ aus, bei einem positiven Migrationssaldo von 600 Tausend. https://www.welt.de/politik/deutschland/article174502114/Zu-und-Abwand .... Die Statistik berücksichtigt nicht die 10 Millionen Ausländer, die gegebenenfalls statistisch nicht auswandern, sondern in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Egal wie dezidiert die Detail-Analyse gehen wird, der leistungsfeindliche Trend setzt sich von Jahr zu Jahr fort und das Loch in den Sozialkassen vergrößert sich migrationsbedingt zusehends. Dieses Defizit ist vom Staat alternativ durch Steuern, Neuverschuldung oder Leistungskürzungen zu stoppen, je nachdem welche Version sich politisch (Maas „durch die Flüchtlinge wurde einem Deutschen noch nichts weggenommen“) gerade besser verkaufen lässt.

Aussiedler und „still auswandernde Rentner“ reduzieren noch die Abwanderungszahl

In Wirklichkeit ist das Auswanderungsausmaß der Deutschen wesentlich höher. Wäre es nach der aktuellen Methode – ausgewandert ist derjenige der sich in Deutschland abgemeldet hat - gerechnet, fiele die Zahl doppelt so hoch aus. Durch Nichtberücksichtigung der zurückkehrenden Russland-Deutschen wird sie zusätzlich geschönt. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/russlanddeutsche-verlas .... Auch Spätaussiedler aus Polen und Osteuropa, vor allem Rentner, praktizieren seit Jahrzehnten die „stille Auswanderung“. Die Aussiedlerzahl aller Deutschen aus Osteuropa beträgt 4,5 Mio. Personen.