NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Kurserholung dürfte die Wall Street am Dienstag zunächst ohne großen Schwung starten. Etwa eine Stunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 26 160 Punkten und einem Plus von 0,09 Prozent nur wenig verändert.

In den vergangenen drei Tagen hatten sich die US-Börsen von ihren zuvor wegen Konjunktursorgen eingefahrenen Kursverlusten ein Stück weit erholen können. Von seinem bisherigen Jahreshoch, das der Dow Jones Mitte Juli erreicht hatte, ist der US-Leitindex aber noch ein gutes Stück entfernt.