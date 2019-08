MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Dienstag überwiegend gegen den negativen Trend an Europas Leitbörsen gestemmt. Besonders deutlich nach oben ging es mit den Kursen in Moskau. In Budapest wurde derweil wie schon zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Der Warschauer Wig-30 legte um 0,38 Prozent auf 2415,33 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig rückte um 0,30 Prozent auf 56 204,55 Punkte vor.