Der globale Trend zu cloudbasierten Softwarelösungen beflügelt das Geschäft von Converge Technology Solutions (TSXV: CTS, FWB: 0ZB), einem Spezialisten für softwarebasierte Hybrid-IT-Lösungen. Das Unternehmen, das aus einem Zusammenschluss von mittlerweile zehn IT Service Providern in ganz Nordamerika besteht, richtet seine Strategie gezielt auf mittelgroße Unternehmen, die Unterstützung bei der Migration in die Cloud benötigen.

Trotz massiver Investitionen beim Vertrieb konnte Converge im zweiten Quartal bei allen relevanten Kennzahlen neue Bestmarken erzielen. Der Umsatz für das zum 30. Juni 2019 abgeschlossene Quartal betrug 149,3 Millionen $ im Vergleich mit 103,3 Millionen $ im Vorjahreszeitraum 2018, was einem Zuwachs von 44,5 % entspricht. Der Umsatz für die sechs Monate zum 30. Juni 2019 betrug 314,0 Millionen $ im Vergleich mit 223,1 Millionen $ im Vorjahreszeitraum 2018, ein Zuwachs von 40,8 %.