In der neuen Cashkurs*Trends Studie dreht sich alles um die Zukunft des häuslichen Gesundheitsmanagements, denn wer will schon in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim liegen, wenn die Genesung auch Zuhause in gewohnter Umgebung stattfinden kann!? Die Vorteile und Notwendigkeiten liegen auf der Hand - und die technischen Möglichkeiten, beispielsweise der Telemedizin, entwickeln sich ständig fort. Lesen Sie in der neuesten Ausgabe, welche Unternehmen wir auf diesem Sektor ganz vorne sehen.

„Der Gesunde hat tausend Wünsche, der Kranke nur einen einzigen.“

Wer sich einer eigenen Krankheit erinnert, der weiß wie wahr dieser Satz ist. Da interessieren keine Modemarken, keine politischen Wirrungen, da zählt nur das Gesundwerden oder zumindest die Linderung der Beschwerden.

Kein Wunder, dass dieser Bereich des Lebens so viel Aufmerksamkeit und damit auch finanzielle Zuwendung erhält. Doch je älter die Menschen werden, umso größer wird der Anteil des Bereichs Gesundheit/Pflege im Leben der Menschen.

Eine der größten Sorgen im zunehmenden Lebensalter ist der Gedanke nicht mehr im eigenen vertrauten Umfeld leben zu können, sondern in ein Krankenhaus oder Pflegeheim „abgeschoben“ zu werden.

Dabei sei erwähnt, dass - trotz aller vereinzelter Horrorberichte – die absolut überwältigende Mehrheit der Menschen in Pflegeeinrichtungen alles in ihrer Kraft stehende tun, um den ihnen anvertrauten Patienten das Leben so angenehm wie möglich zu machen, obwohl die Rahmenbedingungen dafür denkbar schlecht sind. Personalnot, Unterbezahlung, Überstunden, mangelhafte Ausstattung und überbordende Bürokratie sind hier nur einige Schlagworte.

Pflegeheime und stationäre Krankenhäuser können immer nur die letzte Lösung sein. Davor steht – so bestätigen es auch die Umfragen – die Betreuung durch nahe Angehörige und noch weit davor, wie könnte es anders sein, ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben in der eigenen, seit Jahrzehnten vertrauten Umgebung.

Selbst ein Pflegeheim mit botanischem Garten, Katzen jonglierenden Pflegern und goldenen Nachtpfannen kann die eigene liebgewonnene Wohnung nicht ersetzen. Zudem ist nichts so preiswert wie die Versorgung eines Patienten, der sein eigenes Bett und sein eigenes Zimmer stellt.

Wenn ich einen Bereich nennen müsste, in dem die moderne Technik das Leben des Menschen am entscheidendsten und weitreichendsten verbessern kann, dann wäre das der Bereich Krankheit und Pflege. Telemedizin, die es kranken Menschen ermöglicht in ihrem vertrauten Umfeld zu leben und dabei dennoch permanent mit den behandelnden Ärzten in Kontakt zu stehen, ist solch eine Technik.