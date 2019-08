Ein Überblick über die besten Fonds im MMD-Ranking im Juli 2019

Laden Sie sich hier den aktuellen Rankingreport Juli 2019 direkt als PDF herunter.

Ranking und Entwicklung Vermögensverwaltender Fonds im Juli 2019 - Detailbetrachtung 3-Jahres-Zeitraum

Im Juli konnten sich 101 Vermögensverwaltende Fonds im 3-Jahres MMD-Ranking verbessern. Hinzu kamen 3 Neueinsteiger, die erstmals im 3-Jahres-Ranking berücksichtigt wurden.

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserten sich der CS PF (Lux) Reddito, der DWS Top Portfolio Defensiv, der Multi-Asset Global 5 und der Petercam L - Parimonial Fonds um jeweils einen Stern und schlossen sich den Kategorie-Besten mit 5 Sternen an.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Allround QuadInvest Fund, der DWS Vorsorge Premium Balance, der HSBC STRATEGIE BALANCED, der Swiss Life Index Funds (Lux) Balance (EUR) und der WALSER VV Strategie BALANCE Fonds sich von vier auf fünf Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte einen Aufsteiger in das Top-Ranking verzeichnen. Der LM QS Inv. Growth stieg um einen Stern in die Spitzenplatzierung auf.

Der Aquila AC Invest - Multistrategy, der Deutsche Kontor Vermögensmandat und der SEB deLuxe Multi-Asset Balance Fonds führten in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stiegen in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Ranking auf. Auch drei Neueinsteiger konnten im Spitzenranking verzeichnet werden. Dazu gehörten der Axxion Revolution Fund - ONE, der Jupiter Global Ecology Diversified und der Warburg Pax Nachhaltig Global Fonds.

Weitere Rankingergebnisse

Zu jedem auf der Internetseite von Asset Standard gelisteten Fonds wird auf der zugehörigen Fondsinformationsseite das individuelle Rankingergebnis bereitgestellt. Die Fondsinformationsseiten können über den Produktfinder aufgerufen werden.

Alle Fonds im Rankingreport sind direkt mit der Fondsinformationsseite verlinkt.

Grafik: Beispiel für ein Rankingergebnis auf einer Fondsinformationsseite





