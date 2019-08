EQS Group-Media / 27.08.2019 / 07:39



Medienmitteilung



Letzte Kapitalerhöhung vor der Börsenkotierung des HSC Immobilienfonds



Zürich, 27. August 2019 - Die letzte Kapitalerhöhung vor der Börsenkotierung des Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC Fonds) an der SIX Swiss Exchange startet am 9. September 2019 über maximal CHF 99.1 Millionen. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.