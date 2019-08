GOLD AUF ALLZEITHOCH…

Neues Rekordhoch im Gold in der Währung Euro. Schwacher Eurokurs ausschlaggebend.

…zumindest in der Euro-Notierung! Gestern stieg der Goldpreis in Euro auf 1.393 Euro je Feinunze über sein bisheriges Allzeithoch aus dem Jahr 2012 bei 1.386 Euro. Aktuell ist das Edelmetall von seinem Rekordhoch etwas zurückgekommen und notiert gegen 17:00 Uhr MESZ bei 1.383 Euro. Gegenüber dem US-Dollar konnte Gold dagegen noch kein Rekordhoch erreichen. Dieses wurde im Jahr 2011 erzielt und liegt noch ein Stückchen weit entfernt bei 1.921 US-Dollar je Feinunze. Jedoch markierte Gold in der Währung US-Dollar gestern bei 1.555 US-Dollar ein frisches Sechsjahreshoch und notiert gegen 17:00 Uhr MESZ bei 1.535 US-Dollar.

Grund für den Rekordstand in Euro ist die deutliche Abwertung des Euros in den vergangenen 8 Jahren. Im Jahr 2011 kostete ein Euro noch 1,40 US-Dollar. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar unter 1,11 US-Dollar. Aufgrund der globalen Unsicherheiten und die Rolle des Goldes als „sicherer Hafen“ dürfte der Goldpreis sowohl in US-Dollar als auch in Euro noch weiter zulegen.