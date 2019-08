Daimler: unter die Räder gekommen!

Kursverfall bei Daimler stellt Short Setup in Aussicht.

DAI: Deutschlands Ex-Autobauer Nr. 1 im Abwärtstrend! Leerverkauf der Daimler-Aktie könnte bald gewinnbringend sein.

Symbol: DAI ISIN: DE0007164600

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Die Daimler-Aktie hat von Anfang März bis Mitte April ein solides Plus von 13 Prozent auf das Börsenparkett gebracht, seitdem aber rund 32 Prozent an Wert verloren. Momentan befindet sie sich in einer Seitwärtsphase und hat einen Doppelboden bei 40 EUR ausgebildet. Chart vom 27.08.2019 Kurs: 107,06 EUR