Silber zeigt sich unverändert in exzellenter charttechnischer Verfassung. Das Edelmetall konnte zuletzt eine Reihe wichtiger Widerstände knacken und ist nun auf dem besten Weg, seiner Rally ein neues Kapitel hinzuzufügen…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 27.08. hieß es u.a. „[…] Das Kaufsignal (Anmerkung: Gemeint ist das Kaufsignal, das kürzlich durch den Ausbruch über die 17,5 US-Dollar generiert wurde.) hat der Bewegung noch einmal neuen Schwung verliehen. Aktuell ist Silber in den Widerstandsbereich um 18,0 US-Dollar vorgedrungen. Das eigentliche Bewegungsziel sehen wir unverändert bei 18,5 US-Dollar. Aufgrund der zuletzt gezeigten Bewegungsdynamik ist auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 20,0 US-Dollar möglich. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt. Um das dynamische Aufwärtsszenario nicht doch noch zu gefährden, sollten sich Rücksetzer auf den Bereich 17,0 / 16,8 US-Dollar beschränken…“

Silber erreichte folgerichtig den Bereich um 18,5 US-Dollar. Dass ein Ausbruch über dieses Widerstandscluster kein einfaches Unterfangen werden dürfte, wird mit Blick auf den Chart rasch deutlich. Und dennoch sehen wir gerade mit Blick auf die hohe Bewegungsdynamik und der allgemein robusten Verfassung der Aufwärtsbewegung durchaus Chancen, dass dem Edelmetall zeitnah die Weichenstellung in Richtung 20,0 US-Dollar gelingen kann… Heute (29.08.) und morgen werden noch einige relevante US-Konjunkturdaten erwartet. Diese könnten maßgeblichen Einfluss auf den US-Dollar und damit Einfluss auf die Edelmetallnotierungen erlangen.

Auf der Unterseite sollte sich Rücksetzer nun idealerweise oberhalb von 17,5 US-Dollar abspielen. Die zentrale Unterstützung sehen wir weiterhin im Bereich von 17,0 / 16,8 US-Dollar.