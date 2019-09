Strafzölle, Wall Street und DAX

DIe Korrektur ist noch nicht vorüber

Weitere Starfzölle verärgern Anleger

Am Sonntag hat die chinesische Regierung weitere Strafzölle aus US-Produkte beschlossen und die Gefahr, dass sich der Handelskrieg weiter ausweitet ist nach wie vor gegeben. Marktteilnehmer wünschen sich eine Aufhebung von Zöllen auf chinesische Exporte in der Höhe von 550 Milliarden US-Dollar, um eine weitere Eskalation des Handelskrieges zu verhindern. Die Märkte bleiben vorerst weiter angespannt und die Korrektur am Aktienmarkt bleibt zumindest vorerst weiter bestehen.

Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.