Rezessionsangst, Handelskrieg, Brexit und geopolitische Spannungen lassen die Stimmung an der Börse kippen. Doch die Bank of America (BOA) rät jetzt zu azyklischen Investments in die Aktien- und Rohstoffmärkte. Goldman Sachs ist da viel zurückhaltender.

Der 'Bull & Bear-Indikator' der US-Großbank ist ein Kontraindikator: Er empfiehlt Investments, wenn Bärenstimmung an den Börsen herrscht. Am Freitag fiel der Indikator von 2,4 auf 1,3 Punkte, was dem Wert extrem bearish entspricht (0 = maximal bearish; 10 = maximal bullish). Dies sei ein klares Kaufsignal für Aktien, so die BOA.