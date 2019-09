FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der Hoffnung auf eine Lösung der Brexit-Krise scheint dem Dax am Mittwoch der lang ersehnte Sprung über die 12 000-Punkte-Marke zu gelingen. Der Broker IG berechnete für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Stand von 12 004 Punkten und damit ein Plus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vortag. Am Freitag hatte sich der Dax charttechnisch freigeschwommen und diesen Ausbruch am gestrigen Dienstag bestätigt.

In Europa wird der EuroStoxx 50 0,5 Prozent höher erwartet. Die Gegner eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) fügten Premierminister Boris Johnson eine schwere Niederlage zu. 328 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet - 301 waren dagegen. Bereits an diesem Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden.