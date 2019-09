Die Nachricht, dass die USA und China in Kürze weitere Gespräche führen werden, um zu versuchen den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt beizulegen, sowie ein robuster ADP-Arbeitsmarkbericht für den Privatsektor führten zu einer Rallye der Aktienmärkte und einem deutlichen Einbruch bei den Edelmetallen.

Dem ADP-Bericht zufolge wurden in den USA im August 195.000 neue Stellen geschaffen. In der Regel ist dieser Bericht ein guter Hinweis darauf, wie der Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministerium, der heute Nachmittag veröffentlicht wird, ausfällt. Auch hier könnten also robuste Zahlen veröffentlicht werden.