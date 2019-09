flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold lag bis zum Ende des Monats August um rund 20 Prozent seit dem Jahresanfang im Plus. Das allein stellte bereits eine sehr ansehnliche Performance dar. Gold befand sich im übergeordneten Chartbild in einem technisch recht stark überkauften Marktbereich. Parallel dazu begannen in den letzten Tagen auch die Aktienmärkte wieder stark aufwärts zu laufen, da neue Hoffnung in Bezug auf den USA-China Handelskonflikt aufkeimte.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahrestief des 02. Mai 2019 bei 1.266,37 US-Dollar bis zum Jahreshoch des 04. September 2019 bei 1.557,10 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1.557 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1.600/1.626/1.668 und 1.737 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1.489/1.446/1.412 und 1.378 US-Dollar auszumachen.





