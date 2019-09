Wenn Sie Zinsen suchen, aber nur schwer finden, wenn Sie die Zukunft fürchten und keine Aktienrisiken eingehen wollen, wenn Sie noch nicht den großen Schritt machen möchten, um Ihr gesamtes Vermögen in Edelmetalle umzuschichten oder noch kein 100%iger Anhänger von physischen Gold- und Silberanlagen sein wollen, lege ich Ihnen diese Anlageidee ans Herz. Statt Minuszinsen im Euro zu akzeptieren oder spekulativen Anleihen von überschuldeten Unternehmen nachzulaufen, die in der nächsten Rezession hohe Ausfallraten erwarten lassen, bleibt Gold das beste Absicherungsinstrument. Wer Zinsen benötigt, sollte sich diese im goldnahen Unternehmensumfeld suchen.

Keine Frage, wer in langlaufende Anleihen investierte, am besten sogar in die 100-jährigen Anleihen von Österreich oder einige Unternehmensanleihen aus Frankreich, hat in diesem Jahr wegen der Zinspolitik der EZB einen satten Gewinn erzielt. Um bis zu 100% stiegen solche Papiere in den letzten Jahren. Verglichen damit besitzen einige langlaufende "Goldpapiere" immer noch verhältnismäßig viel Nachholpotenzial. Darum habe ich mich im Markt umgesehen und ein attraktives Schnäppchen gefunden.