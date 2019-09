Der Goldpreis hat seit dem Ausbruch über die 1.365er Zone Mitte Juni eine steile Rallye hingelegt. In Euro wurden sogar neue Allzeithochs generiert. Stimmungstechnisch war in letzter Zeit aber eindeutig zu viel Euphorie zu beobachten – das schlägt sich so langsam auch im Chart nieder. Wie weit geht die Korrektur?

Der 4-Stunden-Chart zeigt den Fehlausbruch nach oben, der unter negativen Divergenzen ausgebildet wurde. Seitdem befindet sich der Goldpreis im Rückwärtsgang. Im Bereich 1.489/1.490 USD befindet sich der nächste Support. Hier könnte ein Bounce nach oben starten, der allerdings bei 1.503 und 1.510 auf harte Widerstände trifft. Im Falle einer Ausdehnung der Korrektur würde sich die Zone bei rund 1.467/1.471 als Support anbieten, dort liegt nämlich u.a. das 61,8er Fibonacci Retracement. Aktive Trader, die auf einen Long-Einstieg warten, könnten dort eine risikoarme Chance auf einen neuen Anstieg bekommen.

