Nel Aktie droht wegzubrechen - diese Chart-Marken sind entscheidend

Im schwächeren Marktumfeld an der Börse kommt die Nel Aktie heute unter Druck und gerät damit charttechnisch in Gefahren. Aktuell notiert die norwegische Wasserstoff-Aktie an der Börse in Frankfurt bei 0,729 Euro mit 2,28 Prozent im Minus. Das Tagestief kommt auf 0,722 Euro. Es ist ein bekanntes Niveau, denn gestern schon rutschte das Papier auf bis zu 0,724 Euro ab, nachdem es am Freitag einen vergeblichen Anlauf auf die ...