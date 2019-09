Euro-Bund Future tendiert weiter runter

Die Wertentwicklung beim Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future über die letzten Jahre gesehen ist phänomenal, nahezu monatlich konnte sich das Barometer frische Hochs erarbeiten und zuletzt auf ein Rekordhoch bei 176,87 Euro zulegen. An dieser Stelle endete jedoch die steile Aufwärtsbewegung, auf die des Öfteren hingewiesen wurde. Aktuell notiert der Index im Bereich der Anfangskurse aus August dieses Jahres um 172,80 Euro herum. Allerdings liegt in diesem Bereich kaum eine nennenswerte Unterstützung vor, erst weiter unten dürfte es zu einer nachhaltigen Stabilisierung bei Fortsetzung der laufenden Korrektur kommen. Das eröffnet spätentschlossenen Investoren noch immer die Möglichkeit auf einen fallenden Euro-Bund Future zu setzen.

Lediglich die Notenbanken könnten einem Rutsch beim Euro-Bund Future in Richtung 165,00 Euro noch einen Strich durch die Rechnung machen. Daher lohnt ein Engagement auf der Unterseite erst unter dem Niveau von mindestens 171,80 Euro. Als Zugvehikel können Investoren beispielsweise auf das hochgehebelte Open End Turbo Short Zertifikat WKN SC598R zurückgreifen und erhalten hierdurch eine Renditechance von bis zu 220 Prozent bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee. Eine Verlustbegrenzung sollte sich zweckmäßig allerdings noch über den letzten Höchstständen von 167,87 Euro aufhalten. Für den Fall eines Kursanstiegs über dieses Niveau, dürften weitere Gewinne in Richtung 180,00 Euro, darüber sogar an 182,37 Euro einsetzen.