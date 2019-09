Börsenliebe macht blind

“Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt”, singt sich schon Pippi Langstrumpf die Welt so, wie sie sie haben will. Wir machen es in der Regel umgekehrt: wir nehmen die Welt wie sie ist und richten uns darin häuslich ein. Denn mit dem Strom zu schwimmen erleichtert das Leben ungemein. Über Jahrtausende lang war konformes Handeln im Kreise Gleichgesinnter sogar überlebensnotwendig. Einzelgänger kamen um, Ötzi lässt grüßen. Auch heute gehen wir, wenn wir nicht ausgesprochene Misanthropen sind, Streitereien und Unstimmigkeiten lieber aus dem Weg als dass wir sie vom Zaun brechen. Notorische Querulanten lassen wir mal außen vor. Warum man sich in eine Aktie nicht verlieben sollte, erklärt Norbert Betz von der Börse München…